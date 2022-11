Elections au Népal : les jeunes défient l’ancienne génération au pouvoir

"Les gens disent, 'nous avons été trompés, il y a de la discrimination, nous devons payer des pots-de-vin, nous n’avons pas accès à de l’eau potable, nous n’avons pas de travail' ", dit à l’AFP Rabi Lamichhane, qui est, à 48 ans, le plus âgé de la vague des nouveaux candidats indépendants.

Ce présentateur télé s’est rendu célèbre avec ses interviews politiques et des reportages en caméra cachée, révélant la corruption des bureaucrates du pays.

L’ancienne génération au pouvoir a connu la guerre civile, qui s’est achevée en 2006 après dix ans et plus de 17.000 morts. L’accord de paix signé à la fin du conflit a conduit à l’abolition de la monarchie en 2008 et transformé l’ancienne guérilla maoïste en force politique classique. L’actuel dirigeant, Sher Bahadur Deuba, 76 ans, occupe ce poste pour la cinquième fois.