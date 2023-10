Élections au Luxembourg : Paulette Lenert, l'étoile montante, met au défi Xavier Bettel

Et parmi ces nouveaux, deux petites formations viennent disputer aux souverainistes de l’ADR (trois députés actuellement) le vote populiste de droite.

"Où les votes protestataires vont-ils se retrouver ? A l’ADR, de plus en plus extrémiste, ou ailleurs ? C’est une des questions", souligne à l’AFP le journaliste Guy Weber qui couvre les élections au Grand-duché depuis 35 ans et parle d'"un vote à suspense".

Il relève qu’à l’offre démultipliée à la droite de l’échiquier vient s’ajouter la bonne santé du parti Pirate (qui se dit "ni de gauche, ni de droite"), auquel certains sondeurs prédisent jusqu’à six sièges, contre deux aujourd’hui.

Conséquence : pour les partis dits de gouvernement, la question n’est pas de savoir qui gagnera le plus de voix mais qui en perdra le moins, résume le politologue Philippe Poirier.

"Et celui qui en perdra le plus sera exclu, cela pourrait mener à un nouveau type de coalition", ajoute ce professeur de sciences politiques à l’université du Luxembourg.