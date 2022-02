Elections au Costa Rica : 25 candidats pour un siège de président

Il arrive en tête des sondages avec environ 17% des intentions de vote, mais il est talonné par Lineth Saborio (environ 13% des intentions de vote), une ancienne vice-présidente (2002-2006) âgée de 61 ans, candidate du Parti Unité social-chrétienne (PUSC, centre droit) créé en 1983 et qui a remporté trois présidentielles.

En embuscade

Le prédicateur évangélique Fabricio Alvarado Muñoz, battu sur le fil par Carlos Alvarado il y a quatre ans, est en embuscade, avec environ 10% des intentions de vote.

Cependant, l’ex-ministre de l’Economie, Rodrigo Chaves, transfuge du gouvernement pour cause de désaccords, est donné en hausse dans la dernière ligne droite et lui dispute la troisième place.

Les électeurs étaient cependant plus de 40% à être indécis à quelques jours du scrutin, selon un récent sondage, et une surprise reste donc possible.

"Une première lecture, c’est que l’électorat donne une prime à l’expérience dont disposent les deux partis" traditionnels, observe l’analyste Alejandro Molina, de l’Observatoire de la politique nationale (OPNA). "L’autre (lecture) c’est qu’il y a une déception après deux mandats du PAC".

Crise économique

Le petit pays de cinq millions d’habitants, à la réputation flatteuse de "Suisse de l’Amérique centrale", est en effet confronté à une crise économique aggravée par la pandémie de coronavirus, ainsi qu’à des scandales de corruption d’une ampleur sans précédent.

Le chômage est en hausse depuis plus d’une décennie, pour atteindre 14,4% en 2021, en très léger recul par rapport à 2020, au plus fort de la pandémie.