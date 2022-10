Elections au Brésil : Lula, après la prison, l’incroyable come-back

La barbe est toujours blanche, le cheveu moins grisonnant et plus rare, mais la silhouette est toujours la même. Lula, 76 ans, donné favori des élections présidentielles brésiliennes qui se tiennent ce dimanche (un dernier sondage, ce samedi soir lui donne 50% des votes valides contre 36% pour son adversaire, Jair Bolsonaro), n’a pas beaucoup changé depuis les années 2000 et ses deux mandats à la tête de ce géant de l’Amérique latine.

C’est une figure emblématique de la gauche dans son pays, mais aussi à travers le monde. Une figure qui, ici comme ailleurs, reste entachée par les scandales de corruption qui l’ont touché. Ses adversaires ne se privent d’ailleurs pas de le rappeler.

Lors du dernier débat présidentiel (ce jeudi 29 septembre), tous ses adversaires ont ressorti ces vieilles affaires pour tenter de le discréditer. "Parce qu’ils n’ont pas grand-chose contre lui, le bilan de ses deux mandats est bon", explique Frédéric Louault, directeur du Centre d’étude de la vie politique CEVIPOL à l’ULB.

Corruption passive et blanchiment d’argent

Entre bilan positif et accusation de corruption, comment se faire une opinion sur Luiz Inacio Lula da Silva ? Commençons par revenir sur les scandales qui l’ont touché, qui lui ont valu 580 jours de prison, et suite auxquels les charges pesant contre lui ont été annulées "pour vice de procédure", résume-t-on un peu rapidement.

"En 2017, il a été condamné à 9 ans de prison puis à 12 ans en appel en 2018 pour corruption passive et blanchiment d’argent, rappelle Laurent Delcourt, chargé d’étude au CETRI (Centre tricontinental). Pendant des années, ça a saturé l’espace médiatique brésilien. On a fait de lui la tête pensante d’un système de corruption."

Si le scandale Petrobras (du nom de cette compagnie pétrolière brésilienne) a éclaboussé son parti (le Parti des travailleurs), il n’y a pas eu de preuve directe de son implication. Il est principalement accusé d’avoir bénéficié d’avantages personnels (un appartement notamment) pour avoir favorisé des entreprises privées dans l’attribution de marchés publics.

"Mais le juge Moro, qui l’a fait emprisonner, n’a jamais prouvé que Lula était le propriétaire de cet appartement. Il s’est basé sur son intime conviction de la culpabilité de Lula, sans preuve juridique", raconte Frédéric Louault, auteur de "Le Brésil en 100 questions. L’interminable émergence" (Tallandier).