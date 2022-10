Elections au Brésil : le duel Lula-Bolsonaro et les craintes pour l’après-scrutin

S’il gagne, Lula réaliserait LE come-back du moment. Ancien ouvrier métallurgiste, chef de file du Parti des Travailleurs, il a déjà exercé deux mandats de président entre 2003 et 2010. Très populaire au moment de quitter le pouvoir, il finira en prison pour corruption en 2018. Il y passera près d’un an et demi avant d’être libéré. Il a aujourd’hui recouvré ses droits politiques, et, donc, retrouvé ses gants de boxe.