Elections au Brésil : Biden, Poutine, Macron… les réactions internationales pleuvent suite à la victoire de Lula

Josep Borrell (Union européenne) : "Les électeurs brésiliens ont élu leur nouveau président dans un scrutin pacifique et bien organisé. Félicitations à Lula ! Je suis impatient de travailler de concert et de faire avancer les relations UE-Brésil avec votre gouvernement et le nouveau Parlement", a indiqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un tweet.

Andres Manuel Lopez Obrador (Mexique) : "Lula a gagné, peuple béni du Brésil. Il y aura l’égalité et l’humanisme", a écrit sur Twitter Andres Manuel Lopez Obrador, président du Mexique.

Miguel Diaz-Canel (Cuba) : "Nous t’embrassons frère, Président Lula", a sobrement tweeté le président de Cuba Miguel Diaz-Canel.

Anthony Albanese (Australie) : "Enormes félicitations à Lula pour sa formidable victoire aux élections brésiliennes. J’ai hâte de travailler avec vous pour la protection de l’environnement", a salué le Premier ministre australien Anthony Albanese sur Twitter.