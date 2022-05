Elections anticipées au CD&V : Hilde Crevits appelle son parti à serrer les rangs

La ministre flamande espère que Sammy Mahdi recevra un large soutien lors de l'élection du nouveau président. C'est ensuite qu'il faudra écrire l'avenir du parti et décider si l'équipe en place aux différents niveaux de pouvoir doit ou non être revue, estime-t-elle. En attendant, elle attend du parti et de ses membres qu'ils fassent montre d'unité. Elle vise les commentaires anonymes de ses coreligionnaires que l'on peut lire dans les journaux.

"Une équipe peut marquer des points si tout le monde regarde dans la même direction, et sur ce point, il y a du travail", a-t-elle ajouté. "A partir du moment où tout ce qu'on peut lire dans les journaux tourne autour des personnes et plus sur ce qui nous occupe au quotidien, on sent que cela doit changer en profondeur".