Élections américaines de 2020 : la chaîne de télévision Fox News paye 787 millions de dollars pour éviter le procès en diffamation

"La véracité des informations diffusées par les médias est essentielle à notre démocratie. Dominion, nos employés, notre personnel et nos partenaires sont reconnaissants envers le tribunal de nous avoir permis de faire éclater la vérité", s’exclame John Poulos, président et chef de la direction de Dominion. Si l’équipe d’avocats de la société Dominion sort satisfaite de la cour supérieure de l’Etat du Delaware, elle réclamait au départ 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts à Fox News. Quant à l’avocat de la société, Justin Nelson, cette histoire a selon lui "emporté Dominion et les responsables électoraux à travers l’Amérique dans un univers alternatif de théories du complot, causant de graves préjudices à Dominion et au pays."

Du côté de Fox, aucun commentaire n’a été fait à la sortie. Seulement un communiqué dans lequel la chaîne se dit satisfaite. Sur antenne, un présentateur a relayé l’information "Fox a accepté de payer 787 millions de dollars pour régler le procès en diffamation de Dominion".

Cet accord permet aussi au patron Rupert Murdoch et aux stars de la chaîne de ne pas témoigner, alors que Fox News est poursuivie par une autre société, dans une affaire similaire.