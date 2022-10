Elections à l’est de l’Europe : des enjeux très contrastés entre menace russe, crise économique et divisions ethniques

Les Bulgares votent ce dimanche pour la quatrième fois en un an et demi, avec un sujet dans toutes les têtes à l’approche de l’hiver : l’envolée des prix sur fond de guerre en Ukraine. Les études montrent la peur de tomber dans la misère devant les tarifs du chauffage et des produits alimentaires qui explosent.

Si la corruption endémique occupait les débats des dernières élections législatives, l’insécurité économique a cette fois dominé la campagne, alors que l’inflation frôle les 20% dans ce pays des Balkans le plus pauvre de l’Union européenne.

"Ce sont les prix qui préoccupent les électeurs, beaucoup plus que les sujets géostratégiques qui agitent les partis", explique à l’AFP l’expert Antony Todorov, de la Nouvelle université bulgare.