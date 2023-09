Elections à Ciney : Frédéric Deville recrée une liste « Intérêts cinaciens », avec le PS et le MR

Suite aux évènements de cet été, le bourgmestre de Ciney, Frédéric Deville, pouvait sembler dans une situation délicate. Mais il semblerait que le milieu politique local lui fasse encore confiance.

En effet, le PS a décidé de rempiler avec lui sur une liste mayorale, qui garde le nom de celle de 2018 : "Intérêts cinaciens" (ICI). Une liste à laquelle le MR vient par ailleurs s’ajouter, recréant ainsi une unité libérale en terres cinaciennes. Sur le logo de la liste ICI, la composante bleu vient donc remplacer l’orange.

"C’est un regroupement des forces en présence, et un signal fort aux cinaciens", avance le bourgmestre. "Sur les 16 conseillers communaux étiquetés ICI, 12 poursuivent sur la liste, et ils sont rejoints par 7 libéraux. C’est un signe que notre projet est fort et a encore de l’avenir."

Du coté des Engagés, on prend acte de la création de ce qui ressemble à un mastodonte : "Je pense que cela se tramait depuis un petit temps", avance Anne Pirson, 1re Echevine. "Cela ne nous effraie pas et ne change pas notre volonté de créer une liste avec des Engagés et des citoyens". Aucun rapprochement avec les écologistes, qui auront leur propre liste, n’est à l’ordre du jour.

A Ciney, l’offre politique pour les prochaines élections semble donc arrêtée.