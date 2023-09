Elections 2024 : une plate-forme internet pour informer les jeunes sur les prochaines élections

Une plate-forme internet vient de voir le jour pour informer les jeunes sur les différents enjeux démocratiques en vue des élections prévues en 2024, auxquelles plusieurs dizaines de milliers de jeunes sont appelés à participer pour la première fois.

Consultable à l'adresse www.ressourceselections.be, cet outil ambitionne de devenir le point central pour tous les jeunes qui s'estiment en manque d'informations sur les prochaines élections. Le site n'offre pas de contenu propre mais renvoie plutôt vers un grand nombre de ressources (sites, activités, publications, vidéos, etc.) déjà existantes sur internet. Pour faciliter les recherches, les informations sont organisées autour de différents thèmes: pourquoi voter?, pour qui voter?, comment voter?, ainsi qu'une série d'informations visant à lever quelque peu le voile sur la stratégie mise en place par les partis pour attirer des électeurs. A l'heure où les prochaines élections européennes seront ouvertes pour la première fois aux électeurs de plus de 16 ans, le site consacre également un volet spécifique à cette question. La plate-forme offre aussi un agenda inventoriant tous les événements en lien avec la démocratie et les jeunes organisés jusqu'aux élections. Outre les jeunes, le site entend également outiller toutes les personnes travaillant avec des jeunes (enseignants, animateurs, éducateurs, etc.) Le site, qui est appelé à vivre au-delà des prochaines élections, est une initiative du "Forum des jeunes", l'organisation porte-parole des jeunes belges francophones âgés de 16 à 30 ans.