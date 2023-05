Elections 2024 : un sondage montre que les extrêmes se renforcent en Flandre

Les deux partis aux extrémités du spectre politique en Flandre, le Vlaams Belang (1er) et le PTB (4e), gagnent encore du terrain dans le dernier sondage VRT – De Standaard, publié vendredi. Derrière la N-VA (2e), les socialistes de Vooruit (3e) confirment leur bonne forme, tandis que le CD&V et l’Open Vld sont sous la barre des 10% et que Groen recule encore.

La plupart des écarts sont faibles et en deçà de la marge d’erreur. Mais dans ce sondage "De Stemming 2023", tant les libéraux (9,3%) que les chrétiens-démocrates (9,2%) sont désormais plus faibles que le PTB (extrême gauche), qui pointe à 9,5% (contre 9,1% dans ce même sondage l’an dernier). Le CD&V fait toutefois un peu mieux qu’en 2022 (8,7%). Quant aux écologistes de Groen, qui glanaient encore 9,4% l’an dernier, ils descendent à 7,9%.