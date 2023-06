Élections 2024 : sept citoyens de l’UE sur dix comptent voter aux prochaines élections européennes

Un peu plus de la moitié des citoyens et citoyennes de l’Union européenne (56%) se disent intéressés par les élections européennes de l’an prochain, ressort-il de la dernière enquête Eurobaromètre présentée à Bruxelles à un an des prochaines élections. S’ils devaient voter la semaine prochaine, 67% d’entre eux se rendraient aux urnes.

Ces deux indicateurs sont en hausse par rapport à cinq ans plus tôt (un an avant les précédentes élections), lorsque 50% se disaient intéressés par les élections européennes et 58% avaient l’intention de voter. En définitive, 50,6% de la population européenne avaient participé aux élections de 2019.

L’intérêt pour les élections européennes a cru également auprès des jeunes de 15 à 24 ans, puisque 49% d’entre eux se disent intéressés, contre 43% en 2018. Aux dernières élections, 42% des jeunes s’étaient exprimés. S’ils votent lors des premières élections auxquelles ils ont la possibilité de participer, les jeunes ont davantage de chances de créer une habitude de vote.

L’intérêt des jeunes pour les élections européennes est d’autant plus important que l’Allemagne et la Belgique ont ouvert le vote aux jeunes dès 16 ans à partir de 2024.