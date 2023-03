Elections 2024 : piqûre de rappel pour les agents communaux avant la remise en route de la machine électorale

L’année 2024 sera particulière pour les communes : elles auront à veiller à la bonne organisation de deux scrutins. Les élections régionales, fédérales et européennes se tiendront en mai ou en juin. Les communales auront quant à elles lieu en octobre. "C’est une grande première, il me semble, commente Dominique Gustin, responsable du service démographie de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, vingt ans d’organisation d’élections au compteur. On aura à peine terminé un scrutin, qu’on devra penser à l’autre. La difficulté étant que certaines choses valables pour un scrutin ne le sont pas pour l’autre". Pour aider les agents communaux à y voir plus clair, le SPF Intérieur, organise dans chaque province des séances d’information. Ce jeudi, elle se tenait à Ottignies et rassemblait une cinquantaine d’employés en charge de l’organisation des élections.