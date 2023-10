Elections 2024 : le PTB veut percer à Wavre mais ne présentera pas de listes dans les autres communes du Brabant wallon

Etonnante stratégie que celle du PTB pour les élections communales du 13 octobre 2024. En Brabant wallon, il ne présentera qu’une seule liste, à Wavre. Il n’y en aura nulle part ailleurs. Malgré de récents sondages favorables au niveau régional, le PTB préfère ne pas se disperser sur le terrain communal où il ne dispose d’aucun élu. Le chef-lieu de la province, bastion libéral de surcroît, lui semble être la tête de pont idéale.

"On veut concentrer nos forces dans une seule commune et on veut réellement faire une percée à Wavre, qui selon nous n’a pas d’alternative de gauche, explique André Van Deuren, responsable du PTB en Brabant wallon. On veut montrer notre vision de la ville et faire avancer des luttes locales et obtenir des victoires pour les habitants."