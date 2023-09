Elections 2024 : la tête de liste régionale Vooruit.brussels sera Ans Persoons

One.brussels-Vooruit s'appellera désormais Vooruit.brussels. Deux femmes emmèneront des listes des socialistes flamands lors des prochaines élections: la députée flamande Hannelore Goemanen pour la liste en Flandre et la secrétaire d'État bruxelloise Ans Persoons pour la liste régionale à Bruxelles, a annoncé le parti lors de son congrès samedi.

L'ancien secrétaire d'Etat Pascal Smet a ouvert la réunion. "Nous avons participé au changement de Bruxelles ces dernières années et pris nos responsabilités. Nous osons et agissons. Le travail n'est pas terminé, mais je suis convaincu que notre solide équipe pourra encore faire avancer Bruxelles", a-t-il affirmé.

Selon les socialistes, le nouveau logo bruxellois est conforme au design national du parti, mais ajoute "son propre look"" avec l'extension .brussels. "Cela met l'accent sur l'interprétation métropolitaine spécifique que nous avons à l'esprit."

"Ans et moi tirerons les listes, mais nous serons assistés par une équipe soudée de représentants nouveaux et expérimentés", a déclaré Hannelore Goeman.