Elections 2024 : De Beukelaer et Kazadi emmèneront la liste des Engagés à la Région bruxelloise

L'actuel président des Engagés Bruxelles, Christophe De Beukelaer, par ailleurs député régional, et la députée Gladys Kazadi, également échevine à Berchem-Sante-Agathe, emmèneront la liste Les Engagés en vue de l'élection du parlement bruxellois l'an prochain, a annoncé jeudi le président des Engagés, Maxime Prévot.

Selon celui-ci, la troisième place sera occupée par une personnalité de la société civile dont "les contraintes de la profession" empêchent pour le moment une déclaration de candidature.

A la quatrième place, on trouvera Mounir Laarissi, politologue diplômé de l'ULB, officier de l'Etat civil et échevin en charge de la Propreté, de la Culture et de l'Environnement à Jette. Celui-ci précédera Sofia Bennani, échevine des Sports à Anderlecht, sous la précédente mandature, et retournée depuis à la vie civile tout en siégeant comme conseillère communale et conseillère de police dans sa commune.

Pour Maxime Prévot, il s'agit d'"une équipe forte et équilibrée qui associe la diversité, les expériences et la jeunesse (les candidats annoncés ont tous moins de 40 ans), et vise à aborder les enjeux bruxellois avec un regard nouveau et le courage de changer la vision pour Bruxelles avec optimisme.... Nous voulons que Les Engagés deviennent une force politique qui compte au sein du parlement pour défendre ensemble toutes les Bruxelloises et Bruxellois", a-t-il commenté dans un communiqué.