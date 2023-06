Elections 2024 – Bruxelles : Ecolo et Groen coopéreront pour une ville "plus juste et plus verte"

Près de 300 militants ont pris part, samedi, au congrès de présentation des candidates et candidats bruxellois têtes de liste d’Ecolo et Groen pour les élections dans les communes de la capitale en 2024.

Les co-présidentes d’Ecolo, Rajae Maouane, et de Groen, Nadia Naji, ainsi que les têtes de liste et équipes régionales d’Ecolo et Groen, ont affiché leurs ambitions partagées. Les deux formations unies veulent faire de Bruxelles une région solidaire, qui protège sa population face aux dérèglements climatiques ; et poursuivre sur la lancée des acquis de la mandature communale et législature régionale en cours en faveur de la biodiversité et de la justice sociale.

Pour les deux co-présidentes, les résultats engrangés sont directement liés à la collaboration des Verts francophones et néerlandophones. "Grâce aux écologistes, la nature et la biodiversité sont mieux protégées", a notamment déclaré Rajae Maouane lors de sa prise de parole partagée avec Nadia Naji. Celle-ci a quant à elle opposé les projets écologistes en ville à l'"immo-socialisme".

La co-présidente de Groen a notamment pointé les avancées à mettre, selon elle, sur le compte des écologistes en matière de mobilité : l’augmentation de la sécurité routière grâce à la limitation à 30 km/h ; l’augmentation continue du nombre de cyclistes grâce aux 50 km de pistes cyclables aménagées au cours de la législature ; une capacité supplémentaire de 30% des transports publics aux heures de pointe et la prise en compte des personnes à mobilité réduite sur le réseau.