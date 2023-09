Elections 2024 : à Tubize, Lyseline Louvigny quitte le MR pour rejoindre Les Engagés

Les Engagés ont lancé leur campagne en Brabant wallon en vue des prochaines élections fédérales du mois de juin. Pour la Chambre, la tête de liste sera l’épidémiologiste Yves Coppieters, l’un des visages de la crise du Covid. En deuxième place figurera Lyseline Louvigny, conseillère communale MR à Tubize (dans l'opposition). En rupture avec son parti et lassée des conflits internes au sein de la locale tubizienne, elle a décidé d’aller voir ailleurs.

"Je ne m’y retrouvais plus, explique-t-elle. Dans la vie, on dit qu’il faut choisir ses combats. Aujourd’hui, je veux me battre pour mes idées. Je suis un peu fatiguée de me battre pour ma légitimité et ma personnalité. Si, à un moment donné, je colle plus avec un autre mouvement, eh bien j’ouvre une porte, ce n’est pas grave."