Élection régionale allemande : lourde défaite pour le SPD de Scholz

Les sociaux-démocrates du chancelier allemand Olaf Scholz ont essuyé dimanche une lourde défaite lors d'une élection régionale dans le nord de l'Allemagne, n'arrivant qu'en troisième position derrière les conservateurs, largement vainqueurs, et les Verts.

Le Parti social-démocrate (SPD), qui dirige depuis décembre la coalition tripartite à Berlin avec les Verts et les Libéraux, n'a recueilli qu'entre 15,5% et 16% des voix dans le petit État du Schleswig-Holstein, selon des sondages à la sortie des urnes des chaînes publiques ARD et ZDF.

Il recule de quelque 12 points par rapport à il y a cinq ans faisant dire à son secrétaire général, Kevin Kühnert, qu'il ne s'agissait "pas d'une bonne soirée électorale".

Les chrétiens-démocrates de l'ancienne chancelière Angela Merkel (2005-2021), au pouvoir dans cette région, ont à l'inverse remporté entre 41% et 43% des voix, soit un gain de 9 à 11 points par rapport au scrutin de 2017.