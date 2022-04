Election rectorale à l'Université de Liège: un fauteuil pour deux

L'Université de Liège (ULiège) va se choisir un nouveau recteur... ou une nouvelle rectrice, ce qui serait une grande première au sein de cette université depuis sa création en 1817 ! Pas moins de 30.000 personnes sont appelées à voter ces mardi et mercredi: les professeurs, le personnel scientifique et administratif, et les étudiants.

C’est un vote papier, en présentiel. Il s'agit d'un suffrage universel pondéré. Les voix des professeurs comptent pour 65%, celles du personnel scientifique pour 10%, celles du personnel administratif pour 10% également, celles des étudiants pour 15%.

Deux candidats en lice dont une femme

2 candidats s'affrontent pour succéder à Pierre Wolper en tant que recteur de l’Université de Liège.

D’un côté, Anne-Sophie Nyssen, 57 ans, vice-rectrice et professeure à la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Education. Si elle est élue rectrice, elle s'est fixée comme grand défi de digérer la révolution numérique via la formation des enseignants et étudiants. En cas de succès, ce serait donc la première femme à accéder à cette fonction à l’Université de Liège.

Face à elle, Jean Winand, 60 ans, premier vice-recteur et professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres. Parmi ses projets s'il est élu: le (re)déménagement des facultés de sciences humaines du Sart-Tilman vers le centre-ville, en particulier le droit et les sciences sociales.

Si aucun des candidats n'obtient plus de 50%, un deuxième tour sera organisé les 10 et 11 mai prochain

Climat plus apaisé qu'il y a 4 ans

Cette élection rectorale se déroule en tout cas dans un climat fort différent du précédent scrutin il y a 4 ans. En 2018, il avait fallu 4 tours de scrutin pour départager les différents candidats, qui s'étaient affrontés sans ménagement, notamment sur les réseaux sociaux. Cette fois, fini l'ambiance "cours de récré et bac à sable", c'est désormais plus feutré, plus apaisé.

Le nouveau recteur ou la nouvelle rectrice prendra ses fonctions le premier octobre et les exercera pendant quatre ans.