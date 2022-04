Election présidentielle : les électeurs de Marine Le Pen mobilisés à Wattrelos, dans le nord de la France

Selon les instituts de sondage, le président sortant et candidat centriste Emmanuel Macron et la candidate du parti d’extrême droite, le Rassemblement National, Marine Le Pen sont dans un mouchoir de poche et s’affronteraient lors du deuxième tour, comme ce fut le cas il y a cinq ans.

Guillaume Woelfle s’est rendu à Wattrelos, dans le nord de la France, une ville où Marine Le Pen était largement arrivée en tête en 2017, avec pas moins de 34% des voix au premier tour en 2017, soit dix points de mieux que celui arrivé alors en deuxième position, Jean-Luc Mélanchon. Le discours de la candidate du RN sur le pouvoir d’achat fait mouche dans cette région.