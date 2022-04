Election présidentielle française : la France, ce partenaire économique si important de la Belgique

Entre la France et la Belgique, les liens économiques sont très étroits. Les 620 kilomètres de frontière qui séparent le royaume belge de son voisin du sud ont fait de ce dernier un partenaire privilégié. Réciproquement, l’intérêt économique des Français pour son voisin du nord est grand. Le fait que 40% des Belges parlent le français contribue à faciliter les contacts commerciaux entre les deux pays. Dès lors, la France et la Belgique importent et exportent beaucoup l’une vers l’autre. C’est dire si, d’un côté comme de l’autre de la frontière, on gardera un œil attentif sur la politique économique et industrielle que mènera le prochain président français.