Election présidentielle française : La fiscalité belge intéresse-t-elle toujours les Français fortunés ?

Le profil type des Français qui s’expatrient en Belgique pour raisons fiscales, ce sont "des gens qui ont réussi, ont fait fortune et revendent leur boîte", résume François Parisis. "Avant de revendre, on vient s’installer en Belgique et on organise les choses pour que la vente puisse se faire sans payer d’impôts", poursuit-il, car "cela a beau être une boîte française, la plus-value ne sera pas taxée en France pour autant que je réside en Belgique", ajoute l’ingénieur patrimonial.

On trouve aussi de riches Français qui logent en Belgique des sociétés. La semaine dernière, l’Echo rapportait d’ailleurs que 40 des 500 plus grandes fortunes françaises, classées par le magazine Challenges, détiennent pour 20 milliards d’euros de participations dans des sociétés en Belgique. Parmi ces Français, dix, à eux seuls, étaient derrière 15 de ces milliards. Le patron du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault possède, par exemple, des structures qui abritent 7,7 milliards d’euros en Belgique. Parmi les autres grandes fortunes présentes, L’Echo citait notamment les familles Dassault et Mulliez, du nom des fondateurs d’Auchan et Décathlon. La moitié de ces Français qui ont des sociétés en Belgique ont élu domicile dans ce pays.

Abriter des sociétés en Belgique n’est pas sans intérêt. "Nos sociétés holding ont un certain succès auprès des Français qui les utilisent pour faire de la planification successorale", explique François Parisis. "Quand vous apportez une société française à une holding belge, ce que vous détenez dans vos mains, ce n’est plus une société française, mais une société belge et cela peut faciliter la transmission et éviter l’impôt sur les donations françaises", détaille François Parisis, qui émet toutefois certaines réserves car dans ces mécanismes, "il y a des pièges" et mieux vaut prendre des "précautions".

Ce ne serait donc pas le niveau de l’impôt des sociétés en Belgique qui pousserait des Français à loger des sociétés en Belgique. Avec 20% et 25% en Belgique pour l’impôt des sociétés et 25% en France, les taux sont très semblables.

A ces profils de Français qui choisissent la Belgique pour s’installer, il convient d’ajouter plusieurs personnalités du monde du spectacle et de la culture. Par exemple, il y a quelques jours, dans plusieurs interviews, l’acteur Christian Clavier rappelait qu’il habitait Bruxelles depuis quatre ans. Le dynamisme culturel belge, le Tax Shelter, le régime fiscal avantageux pour les investissements dans le cinéma et la présence de nombreuses sociétés de production et autre expliquent, peut-être, l’intérêt de personnalités culturelles françaises à vivre en Belgique. Si l’on ajoute à cela le TGV Thalys qui fait de Bruxelles une quasi proche banlieue de Paris, il y a de quoi, se laisser séduire par la capitale de l’Europe.