Election présidentielle française : comment fonctionne le principe du temps de parole ?

Le 1er janvier 2022, la France est entrée dans la période électorale. Une période elle-même divisée en 3 sous-périodes. La première s’étend du 1er janvier au 7 mars, et concerne tous les candidats présumés ou déclarés. On reste alors sur le même principe d’équité, en fonction des sondages, ou des résultats aux dernières élections.

La deuxième période débute le 8 mars et s’achève le 27 mars. Elle concerne tous les candidats officiels qui ont obtenu leurs 500 parrainages. Les compteurs de temps de parole et d’antenne sont remis à zéro, et on applique alors le principe d’équité renforcé. Il vise à garantir une représentation équitable à l’antenne dans des conditions de programmation comparables pour les candidats et leurs soutiens. Concrètement, l’équité doit alors être respectée sur 4 tranches horaires : le matin, la journée, le soir et la nuit. L’objectif est d’éviter qu’une chaîne diffuse des meetings ou des reportages pendant la nuit, lorsque les audiences sont évidemment bien plus faibles.

Depuis ce lundi 28 mars, la période électorale est entrée dans une nouvelle phase : la campagne officielle. Le principe d’équité fait alors place au principe d’égalité. Chacun des 12 candidats dispose du même temps de parole et d’antenne. Mais il y a toujours une distinction pour le président. Emmanuel Macron conserve un temps non décompté pour ses activités de président.

Ces dispositifs spéciaux prendront fin le 24 avril, après l’annonce des résultats du second tour.