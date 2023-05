Election présidentielle en Turquie : Erdogan a-t-il (encore) distribué de l’argent à des enfants en allant voter ?

Une vidéo interpellante circule ce dimanche à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle turque : on y voit le président sortant de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, sortant d'un bureau de vote en plein bain de foule et distribuant à des enfants… des billets de 200 lires (environ 9 euros). La vidéo provient de l'agence de presse Reuters et a bien été tournée ce 28 mai.