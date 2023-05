Election présidentielle en Turquie ce dimanche : qui est Kemal Kiliçdaroglu, le rival d’Erdogan ?

Pour sa campagne électorale, Kemal Kiliçdaroglu a pris soin de conforter son image à mille lieues de celle de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan adopte un ton martial ? Kiliçdaroglu achève ses meetings électoraux d’un cœur avec les mains. Erdogan a personnifié son pouvoir ? Kiliçdaroglu vante un projet d’équipe. Erdogan affectionne son grand palais présidentiel et les projets colossaux ? Kiliçdaroglu annonce qu’il gouvernerait dans des locaux plus petits et qu’il dépenserait avec mesure. Il publie des vidéos depuis sa cuisine pour appuyer cette image de proximité et de sobriété.

Et si Erdogan bénéficie d’une large couverture télévisée, Kiliçdaroglu s’appuie, lui, sur les réseaux sociaux, dans une volonté de glaner de jeunes électeurs.

Si le nom de Kemal Kiliçdaroglu sort des urnes, ce serait assurément un changement de ton. Mais aussi un virage politique.