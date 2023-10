Election présidentielle en RDC : les principaux candidats sont (presque) connus

"Le Docteur est conscient du risque qu’il court en se présentant aux élections, explique Alphone Maïndo, professeur d’université à Kisangani et soutien de la première heure du Docteur Mukwege. Mais comme il l’a expliqué, son propre confort n’est pas sa priorité. Il sait qu’il dérange. Il subissait déjà des menaces et des pressions avant et cela s’est accentué depuis que les rumeurs concernant sa possible candidature circulent. Il y a quelques semaines, après le massacre d’une cinquantaine de civils par la garde républicaine à Goma, il a organisé une collecte de fonds pour apporter des vivres et de l’aide matérielle aux proches de victimes. Mais le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu (province en état de siège, ndlr) a refusé que cette aide soit distribuée aux victimes. C’est bien un signe que le candidat Mukwege ne plaît pas aux autorités en place."

Son principal atout repose sur son charisme et son image d’incorruptible ainsi que sur le soutien dont il bénéficie de la part de nombreux intellectuels et de membres de la société civile. C’est d’ailleurs grâce à une collecte de fonds organisée par des groupements de femmes, des syndicats et de plusieurs organisations locales de l’est du Congo qu’il est parvenu à rassembler les 160 millions de Francs congolais nécessaires pour déposer sa candidature à la Céni. Mais sans appareil de parti ni finances démesurées, les chances de victoire du Dr Mukwege semblent minces à ce stade. D’autant que sa renommée ne couvre pas l’ensemble du territoire de la RDC. Mais s’il parvient à convaincre les autres candidats d’opposition de se ranger derrière lui, sa personnalité pourrait lui permettre de faire barrage au président Tshisekedi lors du scrutin du 20 décembre.