Election présidentielle en France : Zelensky félicite Macron pour sa réélection

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité dimanche son homologue français Emmanuel Macron pour sa réélection.

"Félicitations à @EmmanuelMacron, un vrai ami de l'Ukraine, pour sa réélection!" a tweeté M. Zelensky. "Je lui souhaite de nouveaux succès pour le bien du peuple (français). J'apprécie son soutien et je suis convaincu que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires communes. Vers une Europe forte et unie!" a-t-il ajouté.

MM. Macron et Zelensky se sont entretenus à de nombreuses reprises depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, et la France a livré à l'Ukraine des armes pour au moins 100 millions d'euros, notamment des missiles antichars Milan et des canons Caesar.