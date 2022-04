Election présidentielle en France : politiciens et célébrités prennent position

En pleine guerre en Ukraine, et alors que les liens entre Marine Le Pen et la Russie sont pointés du doigt depuis plusieurs semaines, la question divise en Europe. Dans une tribune dans le journal Le Monde, les chefs de gouvernement Olaf Scholz (Allemagne), Pedro Sanchez (Espagne) et Antonio Costa (Portugal) ont ainsi affirmé leur soutien à Emmanuel Macron et contre la candidate du RN. "Le choix auquel le peuple français est confronté […] est le choix entre un candidat démocrate, qui croit que la France est plus forte dans une Union européenne puissante et autonome, et une candidate d’extrême droite, qui se range ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté et notre démocratie", écrivent les dirigeants.