Élection présidentielle en France : meeting géant pour Macron qui promet une prime pour augmenter le pouvoir d’achat

Après un début de campagne a minima, c’est le premier grand meeting – et probablement le seul avant le premier tour du 10 avril – pour "convaincre, pour mobiliser" avec "un projet de progrès, d’indépendance, d’avenir pour notre France et pour l’Europe", a-t-il lancé sur la scène de l’Arena à Nanterre (Hauts-de-Seine), la plus grande salle couverte d’Europe.

Il a mis l’accent sur deux domaines impactés de plein fouet par la pandémie de Covid-19, l’éducation et la santé.

Emmanuel Macron est revenu sur ses promesses de baisse des impôts et de retour au plein-emploi tout en précisant sa proposition de réforme du RSA liant cette aide à une activité "d’insertion" de 15 à 20 heures par semaine, qui avait été très critiquée par ces adversaires, tant à gauche qu’à l’extrême droite.

Ne croyez pas ceux qui vous expliquent qu’ils feront la retraite à 60 ans ou à 62 ans, (..) et que tout ira bien, ce n’est pas vrai

Il a de nouveau défendu le recul de l’âge de la retraite à 65 ans, une promesse également sous le feu des critiques. "Ne croyez pas ceux qui vous expliquent qu’ils feront la retraite à 60 ans ou à 62 ans, (..) et que tout ira bien, ce n’est pas vrai", a-t-il martelé, visant clairement Marine le Pen.

Evoquant à plusieurs reprises la guerre en Ukraine, le candidat Macron a souligné qu’il n’était pas de ceux "qui attisent les peurs et cherchent des boucs émissaires, cela ne sert à rien".

Dans un registre plus émotif, il a évoqué ces cinq années qui "ont été rudes pour nous tous et pour certains si rudes, si injustes, les plus bouleversantes depuis un demi-siècle".