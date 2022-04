Election présidentielle en France : Emmanuel Macron se dit prêt à "bouger" sur la réforme des retraites

Emmanuel Macron s'est dit lundi prêt à "bouger" sur la réforme des retraites et "ouvrir la porte" à un report de l'âge de départ à 64 ans, plutôt qu'à 65 ans, "s'il y a trop de tensions" et que cela "peut bâtir un consensus".

"Je suis prêt à bouger le rapport au temps et dire qu'on ne fait pas forcément une réforme jusqu'en 2030 si je ressens trop d'angoisse chez les gens. Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir 'je veux rassembler' et quand on va écouter les gens dire 'je ne bouge pas'", a-t-il souligné lors d'un déplacement dans le Pas-de-Calais.

Les 65 ans ne sont pas un dogme

"Les 65 ans ne sont pas un dogme", a ajouté le président-candidat en répondant à des questions lors d'un bain de foule, évoquant aussi une "clause de revoyure en 2027".

"On n'a retenu qu'un chiffre magique" de 65 ans qui pourtant "n'arrive pas avant 2030", a regretté le président-candidat quelques minutes plus tôt sur BFMTV, évoquant ce projet de réforme progressive de l'âge de départ, mesure phare de son programme.