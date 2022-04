Election présidentielle en France : dernier jour de campagne pour la présidentielle française avant un choix historique

Selon Martial Foucault du Cevipof, "plus l'abstention sera forte et plus l'écart des intentions de vote est amené à se réduire", pointant "un vrai risque pour Emmanuel Macron". Dans l'entre-deux-tours, les deux candidats sont donc partis à la chasse aux électeurs du candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour avec près de 22% des voix.

Pour les attirer, Marine Le Pen a promis de protéger les "plus vulnérables" pendant qu'Emmanuel Macron opérait un virage serré à gauche, promettant de faire de l'écologie l'alpha et omega de sa politique. La campagne, longtemps occultée par la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine, et le débat télévisé mercredi ont mis en exergue les divergences profondes entre les deux candidats.

Europe, économie, pouvoir d'achat, relations avec la Russie, retraites, immigration: les deux candidats ne sont d'accord sur à peu près rien. Quel que soit le vainqueur, les élections législatives qui suivront en juin le scrutin présidentiel s'annoncent d'ores et déjà comme "un troisième tour". Jean-Luc Mélenchon a affiché son ambition de devenir Premier ministre et d'imposer ainsi une cohabitation, tablant sur un vote massif en faveur des députés de son parti, La France Insoumise, alors que Marine Le Pen comme Emmanuel Macron pourraient avoir des difficultés à obtenir une majorité. Par ailleurs, un autre troisième tour pourrait se jouer dans la rue, sur le modèle de la contestation populaire des "gilets jaunes" en 2018-2019.