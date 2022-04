Election présidentielle en France : débat Macron-Le Pen, le match retour

l'enjeu est d'être persuasif et convaincant sans prendre un ton trop professoral

Sur la forme, "l'enjeu est d'être persuasif et convaincant sans prendre un ton trop professoral", souligne l'entourage du candidat Macron dont ce sera le tout premier débat de la campagne, le RN l'accusant d'avoir "fui" la confrontation jusque-là.

Pour la directrice générale d'Odoxa Céline Bracq, Emmanuel Macron devra "ne pas paraître comme un épouvantail pour les électeurs de gauche", que les deux candidats draguent ouvertement, et éviter d'être "trop techno".

"Pour Marine Le Pen, ajoute-t-elle, l'enjeu est d'être crédible du point de vue économique. Avoir l'air de ne pas maîtriser les choses est un vrai handicap."

Dans le camp Le Pen, on est persuadé que la candidate se montrera plus solide sur les dossiers et plus apaisée dans l'attitude.

Désormais, c'est même elle qui accuse son rival d'être "brutal et agressif". De son côté, elle entend d'abord "présenter la philosophie" de son projet et se dit "extrêmement sereine".

Sur cette "zénitude" affichée, certains demandent toutefois à voir. Dans la campagne, Marine Le Pen "a montré beaucoup de calme" mais, "comme il n'y a pas eu d'affrontement entre les candidats, personne ne sait comment ça va se passer si elle se retrouve poussée dans ses retranchements", souligne Céline Bracq.