Election présidentielle en France : comment fonctionne le système de parrainage ?

Pourquoi le système est-il critiqué ?

Le système des parrainages est toutefois souvent remis en question. Le plus souvent, on lui reproche son incapacité de faire émerger de nouveaux profils, en en dehors des rouages politiques classiques. Pour d’autres, ce système met beaucoup de pression sur les élus locaux.

"Il s’agit d’un paradoxe, parce que le système des parrainages remplit bien sa fonction. Il ne faut pas oublier que le nombre de signatures est aussi élevé exactement pour limiter le nombre de candidats. Si on souhaite ouvrir la candidature à des profils plus diversifiés, alors il faut s’attendre à avoir beaucoup plus de candidats. Pour cette élection, par exemple, 44 personnes ont obtenu au moins un parrainage et au total, 12 en ont récolté au moins 500. Cela veut dire que tous les autres n’ont pas réussi à mobiliser les élus français. Or ils sont 42.000, au total, à pouvoir accorder leur présentation, analyse Pierre Vercauteren, politologue et professeur à l’institut de sciences politiques LouvainEurope de l’UCLouvain.

En effet, soulignent nos confrères de France Culture, le nombre de candidats reste important : on en comptabilise 11 en moyenne – et 12 pour l’élection 2022- mais on a tout de même atteint les 16 candidats au premier tour de l’élection de 2002.