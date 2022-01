Election présidentielle en France : ce jeudi commence une primaire populaire à gauche pour désigner un candidat unique

Dans le camp de Jean-Luc Mélenchon, on dénonce ainsi le "caractère délibérément brutal de cette initiative, sans respect des personnes engagées dans l’élection présidentielle." Pour le tribun de la France insoumise, "les candidats seront soumis au vote sans leur accord. D’autres n’y seront pas, sans leurs avis non plus."

"Les électeurs sont appelés à cautionner sans débat un prétendu socle commun, présenté comme 'co-construit' entre les différents candidats alors qu’aucun d’entre eux n’en a jamais validé une seule ligne. Ce vote s’apparente donc à une sorte de sondage sans qu’aucune des règles de bases permettant d’en garantir la sincérité ne soit respectée", souligne encore son camp en évoquant des "pratiques déloyales qui instrumentalisent les aspirations au rassemblement et fonctionnent depuis des semaines comme un harcèlement permanent contre la légitimité des candidatures de gauche."

Son de cloche identique du côté de Yannick Jadot selon qui cette primaire ne constitue qu’une "machine à perdre". "Cela fait un an que l’on débat, cela fait un an que l’on prépare un projet. Qu’on nous laisse parler de nos propositions et que l’on arrête de nous embêter. Que la Primaire populaire arrête de tuer la gauche et l’écologie", a-t-il notamment déclaré sur Franceinfo.

Enfin, Anne Hidalgo, après avoir elle-même plaidé pour une primaire à gauche, a fait machine arrière et déclaré qu’elle irait jusqu’au bout de sa candidature. "Cette primaire était une proposition simple, réaliste, honnête. J’étais prête à me ranger loyalement derrière le vainqueur. Mais sans la participation des Verts, elle a perdu tout son sens… Alors, la page est tournée, je défendrai notre projet et les Français trancheront", a récemment affirmé la maire de Paris lors d’un meeting en Seine-Saint-Denis, citée par RTL.