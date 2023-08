Pour une partie des Gabonais, voir Ali Bongo remporter le scrutin et rempiler pour un troisième mandat serait une très mauvaise nouvelle, le signe que rien ne peut ébranler la dynastie Bongo, entamée il y a plus d’un demi-siècle par le père d’Ali, Omar Bongo (1935-2009). "Les Gabonais ont soif d’alternance, de liberté, nous ne voulons plus de ce pouvoir inique, qui plonge les Gabonais dans cette pauvreté criarde, dénonce Célestine*. Aujourd’hui le Gabonais n’arrive plus à vivre normalement, on survit."

L’électrice reproche aux organisations internationales de ne pas se mobiliser, et notamment à la France de soutenir le régime. "Que dit la France ? Nous savons qu’elle a une part de responsabilité dans cette situation, qui plonge les Gabonais dans une colère qui ne dit pas son nom, affirme-t-elle. Que la France assume ses responsabilités." Il faut dire qu’Omar Bongo avait accédé à la présidence en 1967 grâce à l’intervention de la France et particulièrement de Jacques Foccart, le "monsieur Françafrique" de Charles De Gaulle. Le Gabon était alors devenu le pilier de cette alliance plus ou moins officielle entre la France et ses anciennes colonies sur le continent.