Election aux Philippines : manifestations post-électorales d'opposition aux Philippines

Selon un décompte non officiel, Marcos Junior a reçu près de deux fois plus de voix que sa principale rivale, la chef de l'opposition Leni Robredo. La colistière de Marcos Junior était Sara Duterte-Carpio, la fille du tristement célèbre président sortant Rodrigo Duterte. "Les deux ensemble représentent la pire forme de politique et de gouvernance traditionnelles de l'histoire de notre pays", a déclaré le groupe de défense des droits humains Karapatan. "Nous appelons le peuple philippin à dénoncer ce tandem effrayant, à défendre les droits du peuple philippin et à lutter contre l'oppression."

Les résultats officiels, annoncés par le Congrès, ne sont pas attendus avant plusieurs semaines. Mais il semble que la dynastie Marcos reviendrait au pouvoir après 36 ans. Le tristement célèbre régime de Ferdinand Marcos et de sa femme Imelda a duré de 1965 à 1986 et s'est distingué par nombre d'assassinats, de vols et de disparitions d'opposants politiques.