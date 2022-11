Élection au Kazakhstan : Vladimir Poutine félicite Tokaïev pour sa réélection "convaincante".

Le président russe Vladimir Poutine a salué lundi la victoire de son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, réélu la veille dans ce pays d’Asie centrale, allié traditionnel de Moscou mais qui a pris certaines distances depuis l’offensive de l’Ukraine.

"Vous avez reçu une preuve de confiance convaincante de vos compatriotes", a salué le président russe, cité dans un communiqué du Kremlin, assurant que le "partenariat stratégique" et l’alliance entre Astana et Moscou "progressaient avec un succès remarquable". L’homme fort du Kremlin a ajouté : "Je vous souhaite, cher Kassym-Jomart Kemelevitch, plein de succès, une santé solide et la prospérité".