Elden Ring s’est déjà écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires

Le jeu de FromSoftware est un véritable succès. Dans un communiqué, Bandai Namco annonce que le titre a attiré plus de 12 millions de joueurs sur l’ensemble des plateformes (consoles et PC).

Pour Hidetaka Miyazaki, réalisateur du jeu et PDG de FromSoftware, “c’est époustouflant de voir combien de personnes ont joué à Elden Ring. Je tiens à exprimer nos sincères remerciements au nom de toute l’équipe de développement. Elden Ring est basé sur une histoire mythologique écrite par George R. R. Martin. Nous espérons que les joueurs profitent d’un haut niveau de liberté lorsqu’ils s’aventurent dans ce vaste monde, explorent les nombreux secrets et font face à de nombreuses menaces. Merci de votre soutien continu.”

Yasuo Miyakawa, PDG de Bandai Namco Entertainment a également tenu à remercier les joueurs. “Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous nos fans qui ont accueilli Elden Ring dans leur collection de jeux vidéo. Je suis très fier d’avoir participé à la création d’un jeu aussi merveilleux et fantastique avec FromSoftware, sous la direction du réalisateur Miyazaki, et avec George R. R. Martin. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour créer Elden Ring et pour dépasser les attentes de nos fans dans le monde entier. Avec le même objectif, nous poursuivrons nos efforts pour développer la marque au-delà du jeu lui-même et dans la vie quotidienne de chacun. Nous continuerons à offrir du plaisir et de l’épanouissement par le biais du divertissement afin de pouvoir nous rapprocher de nos fans à travers le monde.”