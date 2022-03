Elden Ring : la patte de George R. R. Martin, créateur de Game of Thrones, est partout

Le jeu de FromSoftware cartonne, ce qui signifie que de plus en plus de joueurs découvrent son univers gothique et dangereux. Et que les références glissées par l’auteur de Game of Thrones, qui a collaboré au titre, refont logiquement surface.

”G.R.R.M”

Elden Ring s’est déjà écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires, mais pour autant, tout ses secrets ne sont pas encore connus. Le dernier en date prouve que George R. R. Martin sait s’amuser. L’auteur qui a conçu l’univers du jeu a en effet glissé quelques petits easter eggs plus ou moins subtils (on retrouve notamment une épée qui ressemble fortement au trône de fer de la série Game of Thrones).

Comme l’a repéré le journaliste Jonathan Bolding, tous les demi-dieux de l’Entre-Terre (en gras ci-dessous) portent les initiales de l’auteur, à savoir G.R.R.M :

Godfrey a épousé Marika et ils ont eu trois enfants : Godwyn, Morgott et Mogh (sans oublier Godrick , un descendant lointain)

et (sans oublier , un descendant lointain) Rennala a épousé Radagon et leurs enfants s’appellent Radahn , Rykard , Ranni et Renna

, , Ranni et Renna Enfin, Radagon a épousé Marika et ensemble, ils ont eu Malenia et Miquella

Bref, alors que les fans de Game of Thrones attendent toujours le sixième volet (The Winds of Winter), Martin ne semble pas pressé et préfère s’amuser avec les équipes de FromSoftware.