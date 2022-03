Elden Ring, Just Chatting, Grand Theft Auto V : les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine

Cette semaine, Elden Ring explose les records du nombre d'heures regardées et déclasse Just Chatting, Grand Theft Auto V et League of Legends.

1 - Elden Ring s'installe à la première place du classement des jeux les plus regardés. Avec 74,5 millions d'heures visionnées une semaine après sa sortie, le jeu est un carton monumental.

2 - Just Chatting, devancé, passe à la deuxième place, avec 66,7 millions d'heures regardées sur Twitch. La catégorie enregistre 1,92 million d'heures en plus cette semaine. Une hausse de 3%.

3 - Grand Theft Auto V perd de la vitesse dans le temps de visionnage. Le jeu enregistre une baisse de 17,9% et tombe à 28,96 millions d'heures regardées cette semaine.

4 - League of Legends connaît une chute dans ses heures visionnées. Non loin du troisième, LOL perd 7,4 millions d'heures regardées (20,7%). Cette semaine, le jeu atteint les 28,4 millions d'heures streamées sur la plateforme.

5 - VALORANT se maintient à la cinquième place. En perdant près de 450.805 heures de visionnage cette semaine, le jeu demeure au-dessus des 22,91 millions d'heures.