Elche - Real Madrid : Benzema titulaire, Hazard sur le banc, Courtois absent (Direct commenté 21H)

Suite, et pas fin, de la dixième journée de Liga, le championnat d'Espagne de football, ce mercredi soir. A 21H00, Elche accueille le Real Madrid.

Le champion espagnol en titre se déplace avec son Ballon d'Or Karim Benzema et Eden Hazard. Le médian des Diables Rouges sera-t-il titulaire ? Ce n'est pas le scénario le plus probable. Thibaut Courtois, 'meilleur gardien du monde' et septième au Ballon d'Or, n'est pas encore rétabli. Il pourrait effectuer son retour le week-end prochain.

Grâce à son succès dimanche passé durant le Clasico (le seul, l'unique, le vrai) face au FC Barcelone, le Real Madrid s'est installé au premier rang de la première division espagnole.