ELBOW, le retour

Un nouvel album porté par le puissant single “Empires”. La recette fonctionne à merveille.

Giants Of All Size se démarque des précédents par sa noirceur. Non pas qu'il s'agisse d'un disque pour après-midi grise et pluvieuse, mais plutôt d'une atmosphère fortement teintée des ressentis plutôt mélancoliques et pessimistes d'un groupe. Les sources d'inspirations sont à la base tristes, qu'il s'agisse du vécu personnel (décès du père et de deux amis de Guy Garvey) ou de tragiques faits divers qui se sont déroulés en Angleterre (incendie de la Grenfell Tower). A cela vient s'ajouter la sagesse de la quarantaine passée, Elbow s'écartent définitivement de la fougue des débuts et des gros tubes qui ont fait d'eux l'un des groupes britanniques les plus emblématiques de ce début des années 2000.

Mais point de déprime ! Car ces mélancoliques palabres sont très agréablement mises en musique. Les arrangements y sont entêtants, les claviers bruts, les textes bien sentis et la voix de Garvey toujours aussi envoûtante.

Le disque plutôt court (neuf titres) débute en grandes pompes avec "Dexter & Sinister" qui, dès sa grosse ligne de basse très caverneuse, plante le décor : " I don't Know Jesus Anymore " nous exprime Garvey.

Un nouvel album porté par le puissant single “Empires”. La recette fonctionne à merveille. Avec Seven Veils qui tape fort dans le côté cosmique, The Delayed 3:15 qui débute de façon classique et offre un interlude instrumental et siffloté à base de violon et de guitare acoustique de haute volée.