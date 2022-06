Élargissement de l'Union européenne : la Belgique soutient la position de la Commission au sujet de Kiev et Chisinau

Le Premier ministre Alexander De Croo a relayé mardi à la Chambre une opinion positive au sujet de l'avis de la Commission européenne sur les demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Pour les deux premières, l'exécutif européen recommande d'accorder le statut de pays candidat, tout en égrenant les améliorations encore attendues dans la législation, le système judiciaire et la lutte contre la corruption.

Selon Alexander De Croo, "notre pays se retrouve dans la proposition de la Commission", et octroyer le statut de candidat donnera en effet "un signal important aux populations ukrainiennes et moldaves". L'avis de la Commission respecte un "équilibre délicat entre le souhait d'envoyer un signal politique fort et nos propres règles et procédures autour de l'adhésion", a-t-il expliqué face aux élus du comité d'avis fédéral chargé des Questions européennes.