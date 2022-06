Elargissement de l’Otan : pour la Suède, le soutien d’Ankara est un "pas important"

La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a salué mardi un "pas important" après l’annonce de l’accord de la Turquie pour l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan, estimant que cela renforcerait l’alliance.

"S’engager vers une adhésion pleine et entière à l’Otan est bien sûr important pour la Suède et la Finlande, mais c’est aussi un pas très important pour l’Otan, car nos deux pays seront pourvoyeurs de sécurité au sein de l’Otan", a déclaré Mme Andersson dans un entretien accordé à l’AFP.

De son côté, le Premier ministre belge Alexander De Croo a salué la levée du véto turc, indiquant que c’était "le seul bon choix". Avec les deux pays nordiques dans l’Alliance atlantique, "nous rendons l’Europe plus sûre et l’Otan plus forte", a-t-il affirmé mardi.

"La Suède et la Finlande sont nos partenaires européens depuis des années. Ils partagent nos valeurs de liberté et de démocratie", a ajouté le Premier ministre. "La Belgique se réjouit de travailler avec la Suède et la Finlande en tant qu’alliés de l’Otan."