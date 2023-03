Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a salué jeudi la ratification par le Parlement turc de l’adhésion de la Finlande, estimant qu’elle rendrait "la famille de l’Otan plus forte et plus sûre".

"Je salue le vote" du Parlement turc "pour achever la ratification de l’adhésion de la Finlande. Cela rendra toute la famille de l’Otan plus forte et plus sûre", a tweeté le responsable norvégien. La candidature finlandaise a désormais été approuvée par l’ensemble des 30 Etats membres de l’Alliance.