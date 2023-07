Elargissement de l'Otan : la Turquie insensible à la "pression"

La Turquie restera insensible à la "pression" et s'opposera à l'adhésion de la Suède à l'Otan si celle-ci constitue un "fardeau" pour l'Alliance atlantique, a déclaré mardi le ministre turc des Affaires étrangères.

"La Turquie désapprouve le recours à la pression. Nous agissons selon des principes", a affirmé devant la presse le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, appelant la Suède à "faire ses devoirs" pour pouvoir entrer dans l'Otan.

"La question de savoir si l'adhésion de la Suède à l'Otan constitue un fardeau ou un avantage en termes stratégique et sécuritaire est de plus en plus sujette à débat", a ajouté le ministre, à une semaine du sommet annuel de l'Otan prévu les 11 et 12 juillet à Vilnius.

Une réunion est prévue d'ici là entre la Suède et la Turquie, jeudi à Bruxelles, qui devrait réunir les ministres des Affaires étrangères, chefs du renseignement et les conseillers à la sécurité nationale. Ankara, qui bloque depuis mai 2022 l'entrée de la Suède dans l'Otan, a fustigé la Suède la semaine dernière après l'autodafé d'un Coran à Stockholm - un acte "condamné fermement" et qualifié d'"islamophobe" par le gouvernement suédois.

Un tel acte "altère la perception qu'on a de la sécurité en Suède" a jugé le ministre turc. Une provocation similaire avait eu lieu en janvier de la part d'un militant d'extrême droite.

La Turquie, seul des 31 pays membres de l'Otan avec la Hongrie à ne pas avoir ratifié l'adhésion de la Suède à l'Otan, reproche par ailleurs à Stockholm sa mansuétude présumée envers les militants kurdes réfugiés en Suède, malgré plusieurs réformes entrées récemment en vigueur.