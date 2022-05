Elargissement de l'Otan: la Suède et la Finlande prévoient de discuter avec la Turquie samedi

L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan serait une "erreur" comme celle que fut l'adhésion de la Grèce au Traité de l'Alliance atlantique, a estimé vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan. "De plus, les pays scandinaves, malheureusement, sont presque comme des maisons d'hôtes pour les organisations terroristes", a-t-il ajouté citant le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie mais aussi l'Union européenne et les États-Unis.

La réaction de la Turquie est la première voix dissonante au sein de l'Otan sur la perspective d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance atlantique.