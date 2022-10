Elargissement de l'Otan: Erdogan menace de nouveau de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande

La Turquie ne ratifiera pas la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan "tant que les promesses" faites par les deux pays ne seront pas "tenues", a déclaré samedi le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Tant que les promesses faites à notre pays ne seront pas tenues, nous maintiendrons notre position de principe", a déclaré devant l'Assemblée nationale turque M. Erdogan, qui menace depuis mi-mai de bloquer l'adhésion des deux Etats nordiques à l'Otan.

"Nous suivons méticuleusement si les promesses faites par la Suède et la Finlande seront tenues ou non et bien sûr, la décision finale reviendra à notre grande assemblée", a ajouté le chef de l'Etat.

M. Erdogan, qui a insisté sur l'importance du "combat contre le terrorisme", accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et des Unités de protection du peuple (YPG), considérés comme terroristes par Ankara.

A ce jour, 28 Etats membres - sur trente - de l'alliance atlantique ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande.

Seules la Hongrie et la Turquie doivent encore donner leur accord final au Parlement.

Dans un important geste de concession à la Turquie pour obtenir un feu vert d'Ankara à son entrée à l'Otan, la Suède avait annoncé vendredi avoir réautorisé les exportations de matériel militaire vers la Turquie.

La levée de ces restrictions figurait parmi les conditions fixées par Ankara.